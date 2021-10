Taxation des multinationales: comment vit-on cette décision en Irlande?

Les Irlandais, même s’ils soutenaient l’impôt à 12,5% - considéré comme un pourvoyeur d’emplois et de richesses, s’attendaient à ce que le gouvernement cède ; la toute petite Irlande n’a pas beaucoup de poids face aux plus de 130 pays déjà dans l’accord.

Cent trente-six pays viennent de valider l’accord de l’OCDE qui prévoit le passage à 15%, au niveau mondial, de l’impôt sur les sociétés. L’un des derniers pays qui restait à convaincre était l’Irlande, qui a finalement obtenu que cet impôt ne soit pas augmenté dans les prochaines années. Le pays est pourtant très attaché à son propre taux, de 12,5%. Comment réagit-on là-bas ?

Avec notre correspondante à Dublin, Émeline Vin

Du côté des entreprises, l’organisme chargé d’attirer les investissements directs de l’étranger ne prévoit pas de fuite immédiate des géants du numérique et de la pharmaceutique – il s’agit maintenant de mettre l’accent sur les autres avantages de l’Irlande, l’anglophonie, le multiculturalisme, pour retenir les investissements à moyen terme.

Dès l’annonce de la décision de rejoindre l’accord de l’OCDE, le ministre des Finances a entamé son opération « rassurer » en rappelant les crédits d’impôts que les entreprises pourront toujours demander, pour la recherche et le développement, et l’intention du gouvernement d’investir dans l’infrastructure et l’éducation pour le demi-million d’employés de multinationales et leurs familles.

Les autres Irlandais, même s’ils soutenaient l’impôt à 12,5% - considéré comme un pourvoyeur d’emplois et de richesses, s’attendaient à ce que le gouvernement cède ; la toute petite Irlande n’a pas beaucoup de poids face aux plus de 130 pays déjà dans l’accord. Mais le sujet de l’imposition, souvent en Une des journaux, peine à continuer d’intéresser une population plus préoccupée par un système de santé défaillant et une crise du logement incontrôlée.

