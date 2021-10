Plan d'investissement «France 2030»: les premières annonces d'E. Macron

Emmanuel Macron a présenté ce mardi son plan France 2030. 30 milliards d'euros d'investissement sur 5 ans pour développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir, le 11 octobre 2021.

Du nucléaire à la voiture électrique en passant par la robotisation de l'agriculture, Emmanuel Macron veut faire de la France une nation d'innovation et de recherche. A six mois de la présidentielle, le chef de l'État a présenté ce mardi matin à l'Elysée son plan stratégique « France 2030 ».

Ils étaient 200 réunis ce matin au Palais de l'Elysée : un public de chefs d’entreprises et d’étudiants venus écouter le président Macron sur le thème de la réindustrialisation de la France. Sur une mise en scène très léchée, le chef de l’État a présenté un plan d'investissements de 30 milliards d’euros à l’horizon 2030.

La France doit « redevenir une grande nation d'innovation », a-t-il insisté. Sa compétitivité est en effet en cause dans l'industrie et dans les technologies d'avenir. Dans le détail, l’effort portera sur l'énergie nucléaire avec un investissement d'un milliard d'euros. La France va développer des réacteurs nucléaires de petite taille.

Un deuxième objectif est de faire de la France un « leader de l'hydrogène vert » pour remplacer les énergies fossiles et décarboner l'industrie.

Le président français souhaite également produire en France « près de 2 millions de véhicules électriques à l’horizon 2030 » et engranger « un changement culturel ». Deux milliards d’euros seront destinés à accélérer « la révolution agroalimentaire ». Le président souhaite « investir dans une alimentation saine, durable et traçable ». Et pour cela, miser sur « le numérique, la robotique, la génétique ».

À retenir aussi du discours présidentiel, l'accent mis sur les fonds marins. L'exploration des grands fonds fait partie des priorités pour ne pas « laisser dans l'inconnu une partie importante du globe ». Tout un programme !

La présentation de ce plan d'investissement sur les industries d'avenir intervient à six mois de l'élection présidentielle en France. Le chef de l'État sortant n'est pas encore officiellement candidat mais, sauf coup de théâtre, devrait briguer un second mandat.

