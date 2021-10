Japon: Toyota attaqué par son fournisseur d'acier

Toyota va-t-il continuer à fabriquer ses voitures électriques ? Un fournisseur d’acier japonais, Steel Corp, porte plainte contre le constructeur automobile et exige l’arrêt des chaînes de fabrication. Toyota est accusé d’acheter de l’acier chinois contrefait. Copié de la technologie du fournisseur japonais. Une scène peu commune dans un univers industriel japonais traditionnellement très soudé.

À droite le plaignant : Steel Corp, géant de l’acier japonais. Il porte plainte contre son homologue chinois, à gauche : Baosteel, qu’il accuse de copier sa technologie d’acier. Une technologie breveté qui sert à fabriquer des moteurs de voitures électriques.

Et qui fabrique des voitures électriques ? Et qui se fournit chez les deux sidérurgistes ? Toyota, qui se retrouve au milieu et fait lui aussi l’objet d’une plainte de Steel Corp. Son fournisseur historique demande 176 milliards de dollars aux deux entreprises. Et l’arrêt des chaînes de production des Toyotas électriques.

Agacement des sidérurgistes japonais

Le constructeur japonais apprend avec « beaucoup de regret » cette assignation en justice. Lui affirme avoir eu la promesse de son fournisseur chinois qu'aucun brevet n'a été violé et brandit haut la main un écrit qui en témoigne.

La scène est peu habituelle au Japon, mais elle illustre l'agacement des sidérurgistes de l'archipel nippon, où le prix de l'acier est poussé vers le bas, pendant que le coût des matières premières s'envole.

