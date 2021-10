Le marché automobile européen s'effondre en septembre

Le marché automobile européen s’écroule. En septembre, il est revenu à ses niveaux de 1995, souligne l'Association des constructeurs européens. La raison : la pénurie de puces électroniques frappe de plein fouet le secteur.

En septembre, environ 719 000 voitures neuves ont été vendues en Europe, soit une baisse d’un peu plus de 23% sur un an. Les principaux marchés, tels que l’Allemagne, l’Italie, la France et l’Espagne, ont tous enregistré des baisses à deux chiffres.

Dans un contexte de reprise de l’activité économique mondiale, la pénurie de semi-conducteurs pénalise la production dans l’industrie automobile. Les véhicules sont en effet de plus en plus équipés de systèmes électroniques.

Toyota réduit sa production de 15%

Sauf que les constructeurs se trouvent en concurrence avec d'autres industries gourmandes en puces, comme les fabricants d'ordinateurs, de smartphones ou d'objets connectés. Ces industries absorbent une bonne part des composants électroniques fabriqués essentiellement en Asie.

Le phénomène est mondial : il touche l’ensemble des constructeurs. Le géant automobile Toyota vient, par exemple, d’annoncer une réduction de 15% de sa production globale en novembre. Si la pénurie n’est pas résolue rapidement, le secteur automobile risque de connaître encore les mêmes problèmes de production l’an prochain.

