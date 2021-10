France: les pistes du gouvernement pour contenir la hausse du prix des carburants

En France, alors que le prix des carburants continue de grimper, le gouvernement planche sur des aides pour contenir la hausse. Face à cette nouvelle flambée des prix à la pompe, le gouvernement étudie plusieurs pistes, afin d'aider les automobilistes les plus précaires. Entre la baisse des taxes et un chèque carburant, les derniers arbitrages sont en cours. Le gouvernement, promet une réponse d’ici à la fin de la semaine.

Pour le gouvernement, il n’est pas question d'affronter une nouvelle crise des « gilets jaunes » à quelques mois de l'élection présidentielle. Ces derniers avaient paralysé le pays il y a trois ans, déjà en raison d'une hausse des carburants.

Deux mesures sont à l'étude : soit une baisse de taxes, soit un chèque carburant, sur le modèle du chèque énergie pour le gaz et l'électricité distribué aux six millions de ménages les plus modestes. Selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, « l'idéal est d'avoir une aide directe ciblée sur les personnes qui ont besoin de leur voiture, afin de les aider ».

Baisse des taxes trop onéreuses

Selon Bercy, une baisse des taxes serait trop onéreuse pour l'État. À titre d'exemple, une baisse de 1 centime des taxes sur les carburants représente un demi-milliard d'euros de manque à gagner pour l'État, de plus elle ne permet pas de cibler spécifiquement les automobilistes les plus modestes.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire semble pencher en faveur du chèque carburant qui permettrait de toucher directement les utilisateurs les plus précaires. Mais sa mise en œuvre pourrait s'avérer trop compliquée, car le gouvernement ne dispose pas d'une liste indiquant les personnes concernées.

Une autre piste pourrait être retenue, celle d'une taxe flottante. Quand le prix du carburant monte, la taxe baisse. L'avantage de ce mécanisme serait de protéger également les classes moyennes exclues des deux premiers dispositifs dédiés aux plus fragiles.

