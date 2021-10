Fiscalité: l’Irlande fait les yeux doux au secteur du jeu vidéo

C’est désormais au secteur du jeu vidéo que l’Irlande fait les yeux doux. Et un cadeau budgétaire. AFP/Archives

Texte par : Emeline Vin 3 mn

L’Irlande, connue pour sa fiscalité avantageuse pour les grandes entreprises, vient de dévoiler une nouvelle mesure généreuse. Dublin a déjà réussi à attirer les QG européens des géants du numérique, Facebook, Twitter, Google, etc., et c’est désormais au secteur du jeu vidéo que le pays fait les yeux doux. Et un cadeau budgétaire.