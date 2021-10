Reportage

L'économie soudanaise plombée par les blocages à Port-Soudan

Audio 01:17

La fermeture des installations portuaires de Port-Soudan touche durement l'économie soudanaise. © ASHRAF SHAZLY/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Depuis plus d’un mois, des centaines de manifestants issus de la tribu des Beja bloquent les routes et les terminaux d’import-export de Port-Soudan. Les protestataires demandent la démission du gouvernement et la renégociation des accords de paix de Juba. Le blocage touche des secteurs vitaux de l’économie soudanaise : le pétrole, le bétail, l’agriculture. Des centaines de conteneurs s’entassent. Les pertes sont massives, estimées à plus de 65 millions de dollars par jour.