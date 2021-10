Flixbus rachète Greyhound, marque légendaire américaine de bus longue-distance

L'opération s'élève à 172 millions de dollars. Avec ce rachat, la société allemande d'autocars Flixbus entend renforcer son offre de transport aux États-Unis.

Cette dernière prise est un nouveau coup de maître pour le patron de Flixbus, Jochen Engert, co-fondateur de l'entreprise qui a vu le jour en 2013. En tout juste huit ans, la société allemande réalise une ascension fulgurante. Dès 2018, Flixbus avait lancé son offre aux États-Unis afin de concurrencer Greyhound. L'objectif est donc atteint.

Pour s'offrir les mythiques cars longues distances américains, Flixbus va verser 172 millions de dollars au britannique Firstgroup, propriétaire actuel de Greyhound. L'entreprise, fondée en 1914, est leader sur le marché américain avec ses autocars qui couvrent 2 400 destinations et transportent 16 millions de passagers par an. Des bus qui ont permis à des générations de voyageurs et d'étudiants de traverser les États-Unis à bas coût et font partie de l'identité et de la culture américaines.

Mais la crise sanitaire a durement touché Greyhound qui a dû réduire le nombre de ses trajets, et se retirer du marché intérieur canadien. Affaibli, Firstgroup avait annoncé en avril dernier vendre une partie de ses activités aux États-Unis pour 4,6 milliards de dollars, le conduisant à céder une importante partie de ses célèbres bus scolaires jaunes.

