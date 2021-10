Économie: la croissance va reprendre modestement en Afrique, prévient le FMI

Vue de Johannesburg en Afrique du Sud. Getty Images/Jon Hicks

Texte par : RFI Suivre 1 mn

C'est une confirmation, la reprise économique sera plus lente en Afrique que dans le reste du monde. Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit en effet une croissance de 3,7% en moyenne pour l'Afrique sub-saharienne en cette année 2021, et 3,8% en 2022. Une reprise plus lente que dans le reste du monde donc, où elle atteindra de 5 à 6%. Les contraintes budgétaires mais aussi la faible vaccination expliquent en partie ce résultat, selon le FMI.