L'État français vole au secours de Brittany Ferries dans la tempête

Après 50 ans d'allers-retours entre la France et l'Angleterre, l'armateur français traverse sa plus grosse tempête. La compagnie va recevoir une subvention exceptionnelle de 45 millions d'euros et bénéficier de l'abandon de créances d'un montant de 16 millions d'euros.

Publicité Lire la suite

Ces deux dernières années, Britany Ferries a accumulé 220 millions d'euros de pertes. Un montant auquel il faut ajouter 115 millions de manque à gagner depuis quatre ans en raison de la chute de la livre sterling.

La crise sanitaire conjuguée au Brexit ont fragilisé la compagnie qui a dû fermer de nombreuses lignes entre la France et l'Angleterre, désarmer six de ses douze navires et mettre au chômage partiel une partie de ses salariés. Pour limiter ses pertes, elle a dû réorganiser son trafic et se tourner vers le fret.

Basée à Roscoff, dans le Finistère, en Bretagne, et naviguant sous pavillon européen et même français pour certains de ses navires, la Brittany Ferries est le premier employeur de marins français et occupe un rôle important dans l’économie bretonne et normande.

Prêt à long terme

L'aide de 45 millions d'euros de l'État français est une excellente nouvelle pour la compagnie. Sous forme de prêt à long terme, l'État compte sur le fonds européen d'aide aux entreprises les plus touchées par le Brexit pour le financer.

Avec @AnnickGirardin, @JY_LeDrian et les parlementaires de #Bretagne et de #Normandie, je remercie tout particulièrement ce soir @EmmanuelMacron et @JeanCASTEX . Aux Assises de la Mer, le Président 🇫🇷nous avait promis un soutien sans faille. Il est à la hauteur de ses promesses ! https://t.co/jepeoDdhwb — Jean-Marc Roué (@jmrouebferries) October 22, 2021

Dans le sillage de l'État, l'agence de la transition écologique (Ademe) annule un prêt de dix millions et la région Bretagne abandonne le remboursement d'une aide de six millions.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne