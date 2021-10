Automobile: un modèle électrique en tête des meilleures ventes européennes de septembre

La Tesla 3 a été le modèle le plus vendu en Europe en septembre 2021.

Selon un rapport publié ce lundi par le cabinet Jato Dynamics, un modèle de Tesla est en tête des meilleures ventes européennes de septembre. C'est une première pour un modèle électrique et cela en dit long sur l'évolution du marché européen.

Lire la suite

Avec 24 600 exemplaires écoulés, la Tesla 3 est la voiture la plus vendue en septembre en Europe, devant la Renault Clio et la Dacia Sandero.

Dans un marché de l'automobile qui s'est effondré sur le Vieux Continent le mois dernier, avec des niveaux de vente qui sont revenus à ceux de 1995 à cause du Covid-19 et des pénuries de semi-conducteurs, l'électrique sort la tête de l'eau.

L'engouement pour les SUV

Au troisième trimestre, il s'est vendu en Europe plus de voitures hybrides, hybrides rechargeables et électriques que de voitures à essence et bon nombre de constructeurs privilégient désormais la production de véhicules électriques.

Sur ce type de motorisation, c'est bien l'entreprise d'Elon Musk qui rafle la mise puisque Tesla représente un quart du marché de l'électrique en septembre. Son nouveau SUV, la Model Y a également rencontré un grand succès.

C'est là l'autre enseignement des ventes de septembre : l'intérêt des acheteurs pour le SUV, avec une part record de 46,5% du marché. Pour le cabinet Jato, auteur du classement, les routes d'Europe pourraient bientôt ressembler à celles des États-Unis, où plus de la moitié des voitures neuves vendues sont des SUV.

