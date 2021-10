Le Royaume-Uni au secours de son système de santé

Hôpital St Thomas dans le nord de Londres. AFP - DANIEL LEAL-OLIVAS

2 mn

Le Royaume-Uni débloque une nouvelle enveloppe de 7 milliards d’euros, pour soutenir le service de santé du pays (le National Health Service) de plus en plus à la peine dans un contexte de reprise de la pandémie. Le pays a enregistré près d'un demi-million de cas de Covid-19 au cours des deux dernières semaines, plus que la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne réunies.