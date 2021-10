Transport aérien: Air France-KLM réduit ses pertes grâce à la saison estivale

La lumière au bout du tunnel pour Air France KLM. La compagnie aérienne franco-néerlandaise, toujours à la peine, renoue un peu avec la croissance grâce à la reprise des voyages au troisième trimestre, cet été donc. Son titre a bondi de près de 6% en bourse ce vendredi 29 octobre, grâce aussi aux perspectives de réouverture prochaine des frontières dans certains pays.

Air France KLM ne perd que 192 millions d’euros ce troisième trimestre, cela peut paraître énorme, mais c'est en réalité une amélioration de taille par rapport au milliard et demi d’euros de perdu depuis le début de l’année. Les chiffres du groupe, qui a vu au total 10 milliards d’euros s'envoler à cause de la crise sanitaire, sont tirés par sa compagnie low-cost Transavia qui a embarqué cet été près de 17 millions de passagers munis d'un passe sanitaire vers les pays ensoleillés d’Europe comme la Grèce, l’Espagne ou encore le Portugal. On est loin toutefois des 30 millions de voyageurs estivaux d’avant la pandémie.

Les levées d’interdiction de voyager en ligne de mire

La marque aux avions blancs et verts devrait aussi reprendre des couleurs avec la levée de l’interdiction de voyager en Thaïlande, lundi, au Vietnam ou encore au Cambodge fin novembre, mais surtout celle des États-Unis le 8 novembre, destination qui représente 40 % de son chiffre d’affaires long-courrier.

Autre signe d’amélioration, Air-France KLM devrait rembourser prochainement 500 millions de prêts garantis par l’Etat, sur les 4 milliards au total dont elle a bénéficié.

