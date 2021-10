Allemagne: Berlin appelle à l'aide pour sauver son aéroport au bord de la faillite

Ouvert l’année dernière, en pleine crise sanitaire, avec huit ans de retard, l'aéroport de Berlin-Brandebourg est au bord de la faillite. La situation est si critique qu’Aletta von Massenbach, la présidente de FBB, la société qui le gère, demande une aide financière d’urgence, lit-on dans le journal berlinois Tagesspiegel.

Il n'est pas fréquent que l’Allemagne tende la main pour qu’on vienne à son secours. Mais sans plan B, il lui faut du cash pour sauver son aéroport berlinois.

FBB, l’opérateur qui le gère, doit rembourser en février prochain une grande partie de sa dette et n’aura plus de fonds propres à ce moment-là. Certes, d’ici 2026 la société devrait recevoir près de deux milliards et demi d’euros de ses propriétaires publics, mais il lui faut de l’argent tout de suite pour les dépenses courantes.

Des dysfonctionnements en pagaille

L’aéroport de Berlin n’en finit pas d’accumuler les déboires. Il a coûté 6 milliards d’euros, trois fois que prévu. Son ouverture a été repoussée pendant des années à cause de problèmes techniques, de soupçons de corruption.

Récemment, c’était le chaos à l'aéroport lors des départs en vacances d’automne à cause d’un manque de personnel. Les ascenseurs et escaliens mécaniques sont en panne, les poubelles débordent, les carrelages sont abîmés… La direction doit prochainement présenter des solutions pour résoudre ces dysfonctionnements au ministre du Transport sortant Andreas Scheuer.

