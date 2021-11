Covid-19: Pfizer prévoit 36 milliards de dollars de recettes annuelles pour 2021

L'entreprise pharmaceutique Pfizer engrange des bénéfices records avec son vaccin contre le Covid-19. DOMINICK REUTER AFP/File

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le groupe pharmaceutique Pfizer voit ses ventes grimper et relève ce mardi de 7,5% sa prévision annuelle de ventes pour son vaccin contre le Covid-19. Au troisième trimestre, Pfizer a plus que doublé son chiffre d'affaire total, à un peu plus de 24 milliards de dollars. Le vaccin à lui seul a rapporté près de 13 milliards de dollars.