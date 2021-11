États-Unis: la sortie du Mali et de la Guinée de l'Agoa aura un faible impact économique

Une mine de bauxite en Guinée (image d'illustration). RFI/Coralie Perret

Les États-Unis annoncent qu’ils vont suspendre la Guinée et le Mali de l’Agoa d’ici au 1er janvier 2022, pour non-respect de l’État de droit. L’Agoa, c’est l’African Growth and Opportunity Act, la loi sur le développement et les opportunités africaines. Elle permet aux États africains d’exporter sans droits de douane vers les États-Unis. Pour la Guinée et le Mali, la sanction américaine, si elle se concrétise, aura peu de conséquences économiques.