Le français CMA CGM acquiert l'un des plus importants terminaux portuaires des États-Unis

Le transporteur maritime français CMA CGM entre de plein pied dans le marché nord américain. L'armateur annonce ce mercredi avoir acheté un terminal du port de Los Angeles pour près de 2 milliards d'euros. Une acquisition stratégique à l'heure où la congestion des ports créent des pénuries dans le monde et notamment aux États-Unis.

Le Fenix Marine Services (FMS) est le troisième plus grand terminal des ports de Los Angeles. Un des plus importants d'Amérique du nord. Il s'agit d'une « infrastructure clé » rappelle le PDG du groupe Rodolphe Saadé. Elle devrait renforcer la position et soutenir la croissance de CMA CGM.

Déjà actionnaire du terminal américain à hauteur de 10%, le groupe va en acquérir les 90% restant pour en devenir l'unique propriétaire. Selon CMA CGM, le groupe va débourser 1,8 milliard de dollars pour l'acquisition du terminal.

Le groupe a profité de l'explosion des coûts du transport maritime dopé par la consommation des ménages pendant la pandémie, il affichait un bénéfice net de près de 3,5 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette année. Comme le dit un expert « il faut moderniser les terminaux et l'avantage c'est qu'en ce moment, il y a du cash pour investir ».

Le terminal dispose d'une localisation stratégique en eaux profondes et d'un espace de stockage des conteneurs de 118 hectares que le groupe souhaite étendre. Il doit accueillir début 2022 les premiers navires de CMA CGM propulsés au gaz naturel liquéfié qui seront déployés entre l'Asie et les États-Unis. FMS bénéficie d'une concession jusqu'en 2043.

Moderniser les ports américains

Car la stratégie principale des armateurs, c'est d'avoir de bonnes positions dans les ports. Ceux de Californie, Long Beach et Los Angeles représentent 40% du total des importations américaines. Le marché américain est l'un des leaders des échanges transpacifiques.

Mais ces ports ont un gros inconvénient : ils sont trop petits. Cela saute aux yeux depuis plusieurs mois avec d'énormes blocages logistiques. Les embouteillages de porte-conteneurs devant les ports ne sont d'ailleurs pas encore résorbés.

Une des ambitions de CMA CGM pourrait être de moderniser et de mettre au niveau les ports américains qui ont un peu stagné ces 20 dernières années.

