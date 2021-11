En France, la hausse des prix met les entreprises en difficulté

En France, la hausse généralisée des prix a touché de plein fouet les ménages, mais elle n'épargne pas non plus les entreprises. Matières premières, énergies, tout augmente. L'État a promis une enveloppe de 150 millions d'euros pour aider jusqu'à 500 entreprises françaises, mais beaucoup s'inquiètent pour leur activité. Reportage.

Dans la Boulangerie de Saad Zerzour à Paris, la clientèle ne manque pas. Le problème, ici, ne vient pas de la demande, mais plutôt des factures payées à la fin du mois.

« On a subi une hausse brutale de tous les prix, que ce soit le carburant pour les livraisons ou que ce soit l'électricité. Ici, on est au tout-électrique, explique-t-il. Et on a subi une hausse d'une dizaine, voire d'une quinzaine de pourcent sur tout ce qui est céréales, la farine principalement. »

Alors pour le moment, le boulanger refuse de toucher au prix de sa baguette qui est symbolique pour les clients. Mais il ne se fait pas vraiment d'illusions.

« On sera rattrapé par la réalité, se désole-t-il. On sera obligés de réajuster nos prix. On va peut-être faire une hausse de 5 centimes et puis on va voir comment on va pouvoir travailler dans ces conditions-là. »

La difficulté de faire passer le devis

Une hausse presque inévitable du prix des produits, donc. Et c'est le cas aussi dans d'autres secteurs.

Thierry Gesset-Parment est couvreur zingueur et président du syndicat des artisans du bâtiment et, lui aussi, il doit revoir ses tarifs.

« Sur les futurs chantiers on peut s'arranger à augmenter, mais le problème c'est qu'après il faut réussir à faire passer le devis auprès du client, souligne-t-il. S'il avait prévu 10 000 euros et c'est 12 000, il y a 2 000 en plus donc il faut les trouver. »

Face à la hausse des prix, Thierry Gesset Parment, comme Saad Zerzour, n'attendent pas un retour à la normale avant la fin de l'année 2022.

