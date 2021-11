Grippe aviaire: les volailles françaises reconfinées

En France, les volailles de plein air vont à nouveau devoir passer un hiver confiné en raison du risque lié à la grippe aviaire. Leur « mise à l'abri » a été ordonnée depuis ce vendredi pour éviter tout contact avec les oiseaux migrateurs potentiellement porteurs du virus qui a fait des ravages l'an dernier.

Le gouvernement espère éviter la répétition de l'épisode de l'hiver dernier, quand le virus influenza aviaire, communément appelé grippe aviaire, s'était répandu comme une traînée de poudre dans les élevages du Sud-Ouest, cela avait conduit à l'abattage de 3,5 millions de volailles, pour l'essentiel des canards.

Mais ce vendredi, le niveau de risque est passé à « élevé » dans toute la France métropolitaine. En cause : la multiplication depuis le début du mois d'août des cas de grippe aviaire autour des frontières françaises parmi les oiseaux migrateurs qui risquent d'introduire le virus dans les élevages. En Europe, notamment au bord de la mer du Nord et de la mer Baltique, les Pays-Bas et l'Italie des élevages sont touchés. Trois basses-cours dans l'est de la France sont également déjà atteintes.

Un traumatisme pour les éleveurs

Pour les éleveurs, l'enfermement des volailles habituées à évoluer dehors est souvent mal vécu. Un changement d'habitude chez les volailles risque de les rendre agressives entre elles. La « mise à l'abri » intervient en outre à une période où ces élevages tournent à plein régime, avant les fêtes de fin d'année lorsque dindes, chapons et foie gras sont le plus consommés.

La France conserve tout de même son statut « indemne » d'influenza ce qui permet de continuer à exporter, aucun élevage commercial n'ayant encore été touché.

Les rassemblements de volailles sont interdits, de même que les compétitions de pigeons voyageurs « au départ ou à l'arrivée de la France jusqu'au 31 mars », liste le ministère. Dans les zoos, les oiseaux ne pouvant être confinés ou placés sous filet doivent être vaccinés.

