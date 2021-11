Les prix alimentaires mondiaux au plus haut depuis 2011

Vendeur de légumes dans un marché de Prayagraj en Inde, le 14 janvier 2020. AP - Rajesh Kumar Singh

Texte par : RFI

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont encore progressé vigoureusement en octobre, selon la FAO, l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. À tel point qu'ils atteignent leur plus haut niveau depuis juillet 2011. Le prix du panier de base est en hausse de plus de 31% sur un an.