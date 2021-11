Uber fait un premier pas vers la rentabilité

Pendant la crise sanitaire, les livraisons de repas et de courses (Uber Eats et d'autres branches) sont devenues la principale manne financière de Uber.

Uber se porte très bien. Le groupe californien profite pleinement des vaccinations et de la réouverture de l'économie. Il a ainsi réalisé 4,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires au troisième trimestre. Un nouveau pas réalisé par Uber dans sa quête de rentabilité.

Publicité Lire la suite

C'est la première fois qu'Uber dégage un excédent brut : 8 millions de dollars. Les réservations pour les trajets avec chauffeurs ont bondi de 67% sur un an.

Le groupe a souffert pendant la pandémie. Mais il en ressort beaucoup plus fort qu'avant les différents confinements. Sa principale manne financière venant désormais de sa branche livraison avec notamment Uber Eats.

« La pandémie accélère le recours à cet usage une fois qu'elle est passée, explique Grégoire Leclercq, fondateur de l'Observatoire de l'Ubérisation. On le voit d'ailleurs : la livraison de repas et la livraison de produits frais, la livraison dans certains pays de médicaments a été mise en place pendant la pandémie parce que les gens ne pouvaient pas sortir et c'est devenu une commodité. C'est devenu quelque chose que les utilisateurs finaux veulent conserver. Bien sûr les variants sont une épée de Damoclès au-dessus de toute l'économie mondiale, mais Uber s'en sortira encore plus fort s'il y a des variants, en réalité, parce que les gens consommeront encore plus nombreux après les services rendus par l'entreprise. »

Uber a ainsi pu racheter un concurrent direct cet été déboursant plus de 2,5 milliards de dollars pour l'application Postmates.

La société continue toutefois de miser sur le transport avec chauffeur. Pour les motiver à reprendre le volant, elle a pioché dans ses fonds et mis en place des bonus et autres primes. Car peu pressés de revenir travailler par peur du Covid et confortés par le fait de recevoir des aides de l'État substantielles, la pénurie de chauffeurs a conduit à allonger les délais d'attente et des prix plus élevés pour les clients. Certains chauffeurs s'étaient aussi exclusivement consacrés à la livraison de repas au détriment du transport de personnes.

Selon l'entreprise, les chauffeurs reviennent. Le temps d'attente moyen pour les clients serait retombé sous les cinq minutes.

► À lire aussi : Uber: forte progression des réservations et du chiffre d'affaires

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne