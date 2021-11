Corée du Sud: Netflix dans le viseur des fournisseurs d’accès à internet

Netflix, la plateforme qui a rendu populaires de nombreuses séries sud-coréennes, fait face aux foudres de certains opérateurs sud-coréens qui demandent compensation financière pour l’augmentation de la consommation d’internet.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Les opérateurs sud-coréens estiment que Netflix doit payer une compensation financière, car selon eux, ils utilisent le réseau internet sud-coréen sans payer les fournisseurs d’accès. Et cela agace particulièrement l’un d’entre eux, SK Broadband qui est partie en guerre juridique contre Netflix.

Il faut savoir qu’en Corée du Sud, les géants locaux du numérique comme Naver et Kakao mais aussi Facebook, paient les fournisseurs d’accès à internet pour couvrir les coûts de maintenance de fonctionnement du réseau. Un projet de loi est en cours afin que le principe soit gravé dans le marbre, car seuls Google et Netflix refusent de payer.

Mais le principe est simple: les utilisateurs surfent sur internet pour aller sur les sites de ces plateformes donc ces dernières doivent participer financièrement à l’entretien du réseau. SK Broadband assure que son trafic a été multiplié par 24 en Corée du Sud depuis mai 2018 et attribue en partie cette hausse spectaculaire au succès de Squid Game ou « DP », des productions de Netflix. La plateforme compte 4 millions d’abonnés dans le pays.

Netflix campe sur ses positions

L’entreprise américaine estime qu’elle traite tous ses partenaires de la même manière, et donc refuse de payer uniquement en Corée du Sud. Mais les élus sud-coréens estiment que l’entreprise à des arrangements financiers avec des opérateurs en France ou au Royaume-Uni.

Le vice-président de Netflix en visite dans le pays la semaine dernière n’a pas répondu clairement, et juge que l’entreprise en fait assez pour garantir la qualité du réseau. Dean Garfield a aussi rappelé qu’en cette année 2021 l’entreprise avait investi 500 millions de dollars en Corée du Sud.

Malgré tout, le conflit juridique semble tourner à l’avantage de SK Broadband. Depuis 2020 les deux entreprises s’affrontent régulièrement par tribunaux interposés. Toutes les demandes de Netflix ont été déboutées, et le dernier jugement en date par le tribunal de Séoul, estime que la plateforme devrait raisonnablement dédommager l’entreprise coréenne. Netflix a fait appel de la décision qui serait de nouveau étudiée par les juges en décembre.

Le géant américain également accusé de pratiquer le préachat

Mais ce n’est pas la seule polémique à laquelle Netflix doit faire face en Corée du Sud puisque après le succès de Squid Game, l’entreprise est accusée de pratiquer « le préachat ».

Netflix mise en quelque sorte sur une œuvre en payant un prix de façon anticipée, avant même sa sortie. Et en cas de succès commercial, comme c’est le cas avec Squid Game et ses plus de 110 millions de spectateurs, c’est Netflix qui empoche le jackpot et non pas les réalisateurs, les acteurs et la société de production coréenne qui n’a perçu que 10% des recettes.

Netflix a assuré étudier la possibilité d’un bonus possible pour l’entreprise. Mais comme ailleurs, le géant américain a également des problèmes d’impôts et fait l’objet d’une enquête pour évasion fiscale. Car Netflix ne s’est acquitté que d’1,5 million d’euros de taxes pour un chiffre d’affaires qui a dépassé les 300 millions d’euros dans le pays, en envoyant la grande majorité de ses revenus coréens vers sa maison mère. Une épine dans le pied de plus dans l’histoire à succès entre la Corée du Sud et le géant américain.

