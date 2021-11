États-Unis: les Afro-Américains toujours sous-représentés dans les achats immobiliers

La pandémie a changé la nature des achats immobiliers aux États-Unis, mais une constante reste immuable selon une étude : la population blanche accède majoritairement à l'achat de sa résidence, alors que la part des acheteurs noirs reste excessivement faible.

Privés de sorties, de restaurants ou encore de voyages, les Américains les mieux lotis ont pu profiter de la pandémie de Covid-19 pour gonfler leur épargne et réaliser des projets immobiliers. Avec la généralisation du télétravail, ils ont été nombreux à déménager loin de leur emploi.

Au début de la pandémie, les taux d'intérêts proche de zéro ont rendu les prêts hypothécaires plus accessibles, avec pour conséquence une explosion de la demande et un emballement du marché immobilier. Pénalisés par le remboursement d'un prêt étudiant qui pèse lourd dans leur budget, les Afro-Américains, eux, n'ont pas pu profiter de ces conditions favorables

La baisse des taux d'intérêts pour les acquéreurs a entraîné une pénurie de logements à vendre et fait grimper les prix, excluant du marché les primo-accédants, mais aussi bon nombre de potentiels acheteurs issus de la communauté afro-américaine. Selon la fédération nationale des agents immobiliers (NAR), le prix médian d'une maison atteint 305 000 dollars, soit 30 000 dollars de plus qu'en 2020.

Des demandes de prêts hypothécaires rejetées deux fois plus souvent

Résultat, les Afro-Américains ne représentent cette année que 6% du total des acheteurs de maison, un chiffre qui n'a quasiment pas bougé au cours des deux dernières décennies. Même dans le Sud où la population noire est majoritairement présente, seuls 9% d'entre eux ont pu acheter leur maison.

Des recherches antérieures de la NAR avaient montré que les taux d'accession à la propriété des personnes blanches étaient supérieurs de 30 points de pourcentage à ceux des acheteurs noirs, qui sont plus de deux fois plus susceptibles d'avoir une dette de prêt étudiant et d'un montant plus élevé. Les demandes de prêts hypothécaires des candidats noirs à la propriété sont deux fois plus souvent rejetées que ceux des candidats blancs, selon ces recherches.

Le président Joe Biden a fait de la baisse des prix des logements un élément clé de son projet de loi « Build back better », « Reconstruire en mieux » en faveur de mesures sociales. Actuellement en négociation au Congrès, le plan comprend une enveloppe de 150 milliards de dollars pour « l'investissement le plus important et le plus complet dans le logement abordable de l'histoire » des États-Unis.

(Avec AFP)

