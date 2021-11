Chine: Pékin sera la troisième place boursière du pays

C'est en théorie ce lundi 15 novembre que les premières cotations débuteront à la toute nouvelle Bourse de Pékin. Cette Bourse annoncée en septembre dernier par le président Xi Jinping sera le troisième marché financier chinois après ceux de Shanghai et Shenzhen. Il aura pour but de soutenir les PME chinoises, mais aussi de dissuader les sociétés de la « tech » chinoise de se tourner vers les Bourses américaines.

Si la Chine possède déjà deux marchés financiers à Shanghai et Shenzhen, doter Pékin, d'une bourse paraissait logique. La capitale est le siège de la Banque centrale chinoise mais aussi des quatre grandes banques commerciales d'État.

Les PME innovantes

De plus, la nouvelle Bourse de Pékin va s'adresser en premier lieu aux PME innovantes, un secteur largement négligé par les autres places financières, plus centrées sur l'immobilier, les matières premières ou les géants de la « tech » chinoise. Or, les PME pèsent 70% de la richesse du pays et concentrent 90% des emplois. Elles ont souvent du mal à accéder aux marchés financiers, les banques préférant prêter aux entreprises publiques.

Un objectif politique

Mais l'objectif poursuivi par le président chinois est aussi politique. Pékin se méfie de plus en plus de l'appétit de ses pépites technologiques pour les capitaux américains. À telle enseigne que les financiers parlent de couplage entre Wall Street, la Bourse américaine, et le secteur technologique chinois.

Le président Xi Jinping y voit une faiblesse d'autant que Washington a multiplié ces dernières années les obstacles à certaines sociétés chinoises présentes à la Bourse de New York.

