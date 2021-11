Airbus signe une commande géante de 255 avions au salon aéronautique de Dubaï

Les A321 d'Airbus, les plus grands de sa famille d'avions monocouloirs A320, rencontrent un franc succès auprès des compagnies aériennes.

Au premier jour du salon aéronautique de Dubaï, l'avionneur européen a signé une commande groupée de 255 avions A321 pour quatre compagnies appartenant une société d'investissement américaine. Montant de la commande : près de 29 milliards d'euros.

C'est la première commande d'ampleur depuis le début de la pandémie et la quatrième plus grosse commande jamais enregistrée par Airbus. Ces 255 appareils de type A321 sont à répartir entre quatre compagnies : la hongroise Wizz Air, l'américaine Frontier Airlines, la mexicaine Volaris et la chilienne Jetsmart. Ces quatre compagnies à bas coûts appartiennent au même actionnaire, Indigo Partners, spécialisé dans le secteur aérien.

Si l'on se base sur le prix catalogue, la commande pèse près de 33 milliards de dollars. Mais Indigo Partners a fait valoir la taille de la commande pour obtenir une ristourne. Les livraisons auront lieu à partir de 2025. Alors que le transport aérien se remet difficilement de la pandémie et de la fermeture des frontières, Indigo Partners anticipe une reprise à l'horizon 2023-2025.

A321 monocouloir fait un carton

Et l'A321 est l'arme absolue. Monocouloir adapté aux moyennes distances, se positionne sur un segment moins frappé par les restrictions de circulation que les vols long-courriers. Flexible, rapide et peu vorace en énergie, il est actuellement la coqueluche des clients, puisqu'il représente 60% des commandes. Airbus doit en fabriquer 7 500 dans les années à venir.

Sur les 255 appareils A321, 29 sont du futur modèle XLR, un monocouloir dit à « très long rayon d'action » capable d'effectuer les liaisons long-courrier traditionnellement dévolues aux gros porteurs (B777, A350) mais aussi des vols moyen-courrier traditionnels.

Avec cette annonce, l'avionneur européen confirme l'ascendant pris sur son rival américain Boeing qui n'a aucun appareil à opposer à l'A321. Boeing qui ne s'est présenté qu'avec une commande pour la conversion en avions cargo de onze B737 d'ancienne génération.

