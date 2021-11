Le jeu vidéo Fortnite n'est plus accessible en Chine

À partir de ce lundi 15 novembre, les joueurs chinois ne peuvent plus s'adonner à ce jeu phénomène qui réunit en ligne quelques 350 millions d'adeptes à travers le monde. Il faut dire, que les conditions d'utilisation de Fortnite était déjà restreintes à cause d'un durcissement réglementaire visant le secteur du numérique.

Publicité Lire la suite

« Merci à tous les joueurs et joueuses chinois de Fortnite », c'est en ces termes qu'Epic Games a annoncé dans un communiqué la fermeture de sa plate-forme en Chine. Déjà depuis deux semaines, il n'était plus possible de créer son compte ou de télécharger le jeu depuis le site officiel. Désormais, c'est vraiment la fin.

Les mordus pleurent

Alors, les mordus de Fortnite en Chine pleurent. Sachant qu'ils ne disposaient que de la version censurée du jeu, où les contenus violents, obscènes ou sensibles politiquement ont été strictement encadrés.

Fortnite d'Epic Games, qui compte parmi ses actionnaires le géant chinois de l'internet Tencent, est le troisième géant de la tech à quitter la Chine en l'espace d'un mois, après le portail Yahoo et LinkedIn, le réseau social professionnel de Microsoft, partis à cause d'un environnement commercial et juridique de plus en plus difficile.

« Un opium spirituel »

En Chine, les jeux vidéo représentent une importante manne financière. Toutefois, considérés comme « un opium spirituel » pour leur côté addictif chez les jeunes, ils subissent une régulation de plus plus sévère de la part de Pékin.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne