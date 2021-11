Post-Brexit: les Pays-Bas choqués par le départ de Shell de la Haye au Royaume-Uni

Le géant des hydrocarbures Royal Dutch Shell s'apprête à quitter La Haye pour le Royaume-Uni. Le transfert du siège social de la compagnie, prochainement, a fait l'effet d'une bombe aux Pays-Bas.

Royal Dutch Shell a eu pendant plus d'un siècle une présence emblématique aux Pays-Bas, rendant l'intention du géant des hydrocarbures de déménager son siège au Royaume-Uni particulièrement douloureuse pour les Néerlandais.

Le groupe anglo-néerlandais explique dans un communiqué qu'il souhaite simplifier sa structure et aligner sa résidence fiscale avec le pays dans lequel il est enregistré. C'est-à-dire au Royaume-Uni. C'est aussi là-bas qu'il installera désormais son siège.

Une taxe de sortie du pays de 400 millions de dollars ?

Le gouvernement néerlandais a déclaré qu'il était désagréablement surpris et regrettait profondément cette décision. D'autant que la compagnie ne s'appellera plus « Royal Dutch Shell », mais juste « Shell », privant le pays d'un de ses plus beaux fleurons.

L'entreprise des hydrocarbures suit ainsi Unilever, autre groupe anglo-néerlandais, dont les actionnaires avaient voté fin 2020 en faveur d'une société mère unique basée à Londres, dans un contexte post-Brexit.

Pour Shell, ce n'est qu'une question de compétitivité. Mais en vérité, la firme pourrait bénéficier d'un taux d'imposition bien inférieur Outre-manche. Toutefois, le groupe devra payer aux Pays-Bas une taxe de sortie du pays pouvant atteindre 400 millions de dollars.

La décision de Shell doit maintenant être votée par les actionnaires lors d'une assemble générale le 10 décembre prochain.

