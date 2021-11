Russie: la Banque centrale du pays alerte sur l'inflation

La présidente de la Banque centrale russe Elvira Nabioullina alerte sur les graves conséquences de l’inflation qui bat des records dans le pays. Devant les députés de la chambre basse du Parlement, elle a indiqué que l’inflation est un désastre économique et a même critiqué certaines mesures gouvernementales. De telles critiques contre la politique gouvernementale sont assez rare en Russie.

Elvira Nabioullina ne mâche pas ses mots. Devant les députés russes elle a prévenu le pouvoir que l’inflation était en train d’appauvrir la population en Russie. Elle a, en outre, de nouveau critiqué les mesures de plafonnement administratif de certains prix prises par le gouvernement, les jugeant nuisibles pour l'économie.

En effet, en octobre, l'inflation a atteint 8,1% sur un an, ceci étant dû essentiellement à la hausse des prix des produits alimentaires. C’est deux fois plus que l’objectif fixé par la Banque centrale. Cette dernière a déjà augmenté plusieurs fois son taux directeur pour freiner la hausse des prix, et il est actuellement à 7,5%.

Elvira Nabioullina est l’une des rares responsables russes qui critique occasionnellement la politique économique du gouvernement généralement ordonnée par Vladimir Poutine. Le pouvoir tolère certaines de ses libertés de parole car la Russie lui doit en partie la sortie de la crise économique et financière en 2015-2016.

