Face aux crises, l’OMC propose des pistes pour le commerce mondial

Face à des crises telles que la pandémie de Covid-19, quels sont les défis pour le commerce mondial ? L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a publié mardi 16 novembre son rapport pour l'année 2021. Face à une situation très incertaine, il propose des pistes pour l'avenir.

La crise sanitaire et économique causée par la pandémie a été un test mondial pour le système commercial, affirment les auteurs du rapport de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Après une contraction initiale dans les flux commerciaux, les chaînes d'approvisionnement se sont vite adaptées. Surtout en ce qui concerne le matériel médical. Une fois ce premier choc passé, les économies mondiales ont pu retrouver le chemin de la reprise. Le problème est que les pénuries actuelles risquent de nuire à cette reprise.

Davantage de coopération régionale

« Si nous voulons que le système commercial mondial soit mieux préparé à l'avenir, il faut davantage de coopération, multilatérale et régionale », martèle l'OMC, dans des domaines comme le changement climatique, la protection de l'environnement ou la stabilité financière.

Les pays membres devraient, notamment, travailler ensemble à ce que, en cas de prochaines crises, les matières ou les composants électroniques indispensables à la production ne rencontrent plus d'entraves à l'exportation. Et le rapport conclut : il faudra traiter ces questions en urgence car les catastrophes d’origine naturelle ou humaine risquent d'être de plus en plus fréquentes et intenses à l’avenir.

