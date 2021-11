France: l'OCDE plus optimiste que prévu sur la croissance

Mathias Cormann, secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques et Bruno Le Maire (photo), ministre de l'Economie et des Finances ont présenté ce jeudi 18 novembre la nouvelle étude économique sur la France réalisée par l'OCDE. Thomas Samson AFP

Mathias Cormann, secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances ont présenté ce jeudi 18 novembre la nouvelle étude économique sur la France réalisée par l'OCDE. L'étude examine la reprise économique de la France après la récession causée par la crise du Covid et formule des recommandations pour renforcer la croissance, la productivité et l'emploi à la sortie de la crise. Elle consacre également un chapitre à l'analyse des progrès de la France dans la transition vers une économie verte.