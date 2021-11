Aéronautique: Airbus triomphe au salon de Dubaï

C'était le premier grand rendez-vous du commerce aéronautique depuis le début de la pandémie de Covid. Le salon de Dubaï s'est achevé jeudi 18 novembre. Un salon marqué par un véritable triomphe du constructeur européen Airbus par rapport à son homologue Boeing.

Publicité Lire la suite

Le score d'Airbus parle de lui-même : 408 avions commandés en 3 jours. Il y a eu plus de commandes pendant ce seul salon que durant toute l'année 2020.

Comment expliquer ce succès ? Par une lettre et un nombre : A321. L'appareil best-seller d'Airbus représente presque neuf commandes sur dix. Il s'agit d'un modèle milieu de gamme, mais d'un gros modèle capable de faire des vols long-courriers et de diminuer le coût au siège sur les vols plus courts.

► À lire aussi : Airbus signe une commande géante de 255 avions au salon aéronautique de Dubaï

Boeing KO

Un marché sur lequel Boeing n'a pas grand-chose à offrir. Son seul projet d'avion dans ce genre a été enterré début 2020.

Ce manque d'offre explique sûrement le score désastreux du constructeur américain. Seulement 80 commandes passées lors de ce salon. Et encore : 72 d'entre-elles sont conclues par une jeune compagnie indienne qui n'a même pas de licence d'exploitation.

Airbus a donc mis KO Boeing. Mais une ombre plane sur le constructeur européen : le manque de matières premières pourrait bien ralentir sa production.

► À lire aussi : Le salon aéronautique de Dubaï ouvre ses portes, un événement très attendu

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne