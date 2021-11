France: un plan de «reconquête du tourisme» pour un secteur sinistré par le Covid-19

Des touristes se prennent en photo à Paris devant l'Arc de Triomphe empaqueté. Sur un projet de l'artiste Christo (aujourd'hui décédé) et de sa femme Jeanne-Claude.

Jean Castex doit dévoiler, ce samedi 20 novembre, un plan de « reconquête du tourisme ». Après une crise qui l'a fortement affecté, le secteur est en perte de vitesse. Le gouvernement souhaite mettre l'accent sur la valorisation du patrimoine et sur l'innovation touristique.

Il faut agir, martèlent de concert les acteurs du tourisme. La France est toujours la première destination touristique au monde, avec 90 millions de visiteurs étrangers il y a deux ans, mais elle est de plus en plus concurrencée et elle perd des parts de marché.

Avant la crise du Covid-19, la France n’était plus que numéro trois mondial en termes de recettes touristiques internationales, derrière les États-Unis et l’Espagne.

Améliorer la formation

Le plan du gouvernement prévoit d'améliorer la formation et l'attractivité des métiers du secteur. Il faudra aussi opérer une montée en gamme de l'offre. C'est le cas notamment des campings particulièrement à la traîne notamment dans leur adaptation aux défis environnementaux. Un des axes privilégiés concerne également la valorisation du patrimoine.

Il faut des sous...

Pour investir, il faut des sous, disent les professionnels. Eux souhaitent en priorité que ce « plan Tourisme » prévoit un étalement du remboursement des prêts garantis par l'État sur 10 ans, contre quatre actuellement. Une demande pour l'instant rejetée par le ministère de l'économie.

Près de 38 milliards d'euros d'aides ont été versés au secteur du tourisme depuis le début de la crise sanitaire.

