Au Canada, Uber Eats se lance dans la livraison de cannabis à domicile

Uber Eats s'est associé avec le distributeur Tokyo Smoke pour permettre aux consommateurs d'acheter du cannabis en ligne en Ontario, au Canada. C'est la toute première fois qu'un service de livraison se lance sur ce marché.

C'est au leader de la vente de détail de cannabis, Tokyo Smoke, qu'Uber a choisi de s'allier. Les usagers pourront passer commande via une application et être livrés chez eux. Le géant américain, qui livre déjà de l'alcool via sa filiale Uber Eats, cherchait depuis un moment à s'attaquer à ce nouveau marché qui a émergé en 2018 après la légalisation au Canada du cannabis à des fins récréatives.

Après un boom initial, les ventes aujourd'hui stagnent au Canada, alors que le gros du marché est toujours contrôlé par le crime organisé. Le changement pourrait venir de l'autre côté de la frontière avec les États-Unis, vers qui le gros de cette marchandise est expédié. Une élue républicaine de Caroline du Sud, Nancy Mace, souhaite en effet réguler ce flux et vient de déposer un projet de loi visant à dépénaliser le cannabis au niveau fédéral aux États-Unis.

Les spécialistes évaluent le marché canadien du cannabis légal à près de 24 milliards de dollars, dont 20 milliards sont déboursés par les consommateurs américains.

