Un fond d'investissement américain prêt à racheter Telecom Italia pour 11 milliards d'euros

Le fonds d'investissement américain KKR est intéressé par le rachat de Telecom Italia, dont le français Vivendi est le principal actionnaire. Lourdement endetté, l'opérateur italien a vu ses revenus plonger au troisième trimestre dans un contexte de guerre des prix dans les télécoms italiens,

Les résultats de Telecom Italia ne sont pas bons depuis des années par rapport aux autres entreprises du secteur en Europe. Pressé de retrouver du flux de trésorerie, l'opérateur a, un moment, étudié un projet de fusion avec son rival, Open Fiber, dont l'État italien est l'actionnaire.

Ce projet étant en suspens, des discussions ont démarré avec d'autres investisseurs potentiels. L'américain KKR, avec qui Telecom Italia est déjà allié dans la fibre optique, a fait une offre de 11 milliards d'euros. L'offre de KKR, à 0,505 euro l'action et cette OPA, non contraignante à l'heure actuelle, est soumise à l'obtention d'au moins 51% du capital de TIM, selon un communiqué publié dimanche à l'issue d'un conseil d'administration de Telecom Italia.

Une offre soumise à conditions

Cette proposition de rachat, qualifiée d'amicale par KKR, intervient au moment où Rome se prépare à investir les fonds de son plan de relance européen dans l'économie post-Covid du pays. L'offre est soumise à deux conditions : un audit approfondi des comptes et de la situation de TIM (soit la phase dite de « due diligence » classique avant une acquisition) qui devrait durer environ quatre semaines ainsi que l'approbation des autorités compétentes.

Le gouvernement italien dispose en effet d'une « golden share » (une action donnant un droit de veto sous certaines conditions) en vertu du caractère stratégique de l'entreprise de télécoms et dont l'État est aussi actionnaire.

Le quotidien La Repubblica affirme lundi que l'offre de KKR, dévoilée dimanche, a été transmise plus tôt au gouvernement italien de Mario Draghi qui a délégué les personnalités les plus compétentes, dont le ministre de l'Économie et le directeur du Trésor, pour suivre cette affaire.

L'objectif du gouvernement serait, selon les sources du quotidien, de maintenir le caractère stratégique de l'entreprise et de préserver les emplois.

