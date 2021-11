Bercy s'attaque à Wish, plate-forme de «e-commerce» qui vend des produits illicites en France

Des ours qui perdent leurs yeux, des métaux lourds dans des bijoux fantaisie ou encore du bisphénol interdit en France dans des tétines ; tous ces objets sont disponibles à la vente sur Wish, la plate-forme américaine de « e-commerce ». Des produits illicites pour Bercy qui veut voir disparaître cette plate-forme des moteurs de recherche en France. La France a demandé son déréférencement car le site ne respecte pas les règles de protection du consommateur.

Publicité Lire la suite

Lors de son enquête, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a commandé 140 produits qui après vérification se sont avérés dangereux ; 90% des appareils électriques présentaient des riques de décharges électriques, 62% des bijoux fantaisies comportaient des métaux lourds et 45% des jouets s'avéraient dangereux. Au total, 60 % des produits étaient non conformes dont 32% dangereux. Sans compter des pratiques commerciales mensongères comme le recours à des logos de marques connues appliquées sur des produits qui - en réalité - n'étaient pas fabriqués par la dite marque.

Disparition des moteurs de recherche

Face à ces nombreux manquements, Bercy a décidé de faire disparaître Wish des moteurs de recherche en France. Concrètement, l'utilisateur qui voudra trouver un produit en le tapant dans la barre de recherche du navigateur ne se verra plus proposer Wish, qui restera cependant accessible si l'on tape son nom. Une sanction qui pourait être levée si Wish se met en conformité.

« Il n'y a pas de raison de tolérer en ligne ce que nous n'acceptons pas dans les commerces physiques », a dit Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, au quotidien Le Parisien. De son côté, Wish se défend dans un communiqué en déclarant que la plateforme « se conforme toujours aux demandes de retrait de la DGCCRF ». Elle dit avoir « essayé à plusieurs reprises d'engager le dialogue » et indique qu'elle entame un recours juridique contre cette action qu'elle juge « illégale et disproportionnée ».

Réductions de prix « trompeuses »

Créée en 2010 et basée à San Francisco, Wish appartient à la société ContextLogic. Elle revendique quelque 100 millions d'utilisateurs actifs, et est entrée en Bourse à Wall Street en décembre 2020. En novembre de la même année, écrit l'AFP, la plate-forme avait déjà été épinglée par la répression des fraudes dans une autre enquête: elle était notamment accusée de faire des réductions de prix « trompeuses » et de mettre en vente des produits d'appel qui n'étaient pas réellement disponibles.

► À lire aussi : Union européenne: la hausse du commerce en ligne a favorisé l'achat de contrefaçons

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne