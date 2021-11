L'Indien Parag Agrawal succède à Jack Dorsey à la tête de Twitter

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a annoncé, lundi 29 novembre au soir, sa démission, et c’est ainsi son bras droit, Parag Agrawal, qui prendra les rênes du réseau social. Après Google et Microsoft, c’est donc un autre Indien qui dirige l’un des fleurons de l’industrie des nouvelles technologies américaines.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Parag Agrawal, âgé de 37 ans, a le profil typique des Indiens qui ont réussi dans la Silicon Valley. Il vient d’une famille de classe moyenne éduquée, a eu son premier diplôme d’ingénieur à l’Institut de technologies de Bombay, l’une des écoles publiques indiennes les plus sélectives, avant de mener son doctorat à l’université de Stanford, aux États-Unis.

Il est donc, comme les directeurs de Google-Alphabet et de Microsoft, un immigrant de la première génération, qui a réussi grâce à d’énormes efforts et à une éducation de qualité.

« Monde démocratique »

« La principale raison du succès des Indiens est leur éducation, qui est de qualité et en anglais, ce qui leur permet de s’adapter et d’être acceptés dans le monde entier, surtout par rapport aux Chinois, analyse Binod Khadria, président du forum de recherche sur la diaspora et le transnationalisme. Ils ont aussi grandi dans un monde démocratique, similaire à celui des États-Unis. Enfin, à noter que ces Indiens ne viennent plus seulement de l’élite, grâce au système de discrimination positive instauré dans les grandes écoles indiennes, qui bénéficie aux classes populaires ».

Réduire les tensions avec le gouvernement indien

L’arrivée d’un Indien à la tête de Twitter pourrait aider à réduire les tensions qui existent entre la compagnie et le gouvernement indien, autour des règles de modération du contenu du réseau.

