Le «Uber chinois», Didi Chunxing, quitte la Bourse de New York

Cinq mois après le début de sa cotation aux États-Unis, le « Uber chinois » indique qu’il va s’inscrire à Hong Kong. Une décision qui intervient quelques heures après l’adoption aux États-Unis de règles plus contraignantes pour les entreprises étrangères qui y sont cotées.

De notre correspondant à Pékin,

L’annonce est tombée à 9 heures, heure de Pékin, ce vendredi matin, sur le réseau social Sina-Weibo. Un message très court : « Après mûre réflexion, la société a entamé un processus de retrait de la bourse de New York avec effet immédiat et débuté les travaux préparatoires pour une cotation à Hong Kong » dit le communiqué de Didi Chunxing. Une réflexion à maturation, mais qui s’est largement accélérée ses derniers jours. Ce départ n’est pas une surprise, mais une confirmation. Il intervient une semaine après que l’administration du cyberespace ait demandé au géant chinois du covoiturage de quitter New York selon l’agence Bloomberg.

Enquête sur la sécurisation des données

De leur côté, les États-Unis viennent de mettre un tour de vis sur les entreprises étrangères, autorisant à sortir de la cotation les sociétés qui ne font pas contrôler leurs comptes par une agence agréée. Les comptes et les données, c’est justement ce qui obsède l’État chinois. L’introduction avec succès du « Uber Chinois» à la bourse de New-York le 30 juin dernier, a permis à Didi de lever 4,4 milliards de dollars.

Ce fut aussi le début des ennuis pour Didi. Le régulateur chinois a depuis multiplié les enquêtes sur le géant du VTC, dont l’action a perdu 45 % de sa valeur. Les autorités ont déclaré avoir trouvé de « graves violations » dans la manière dont l’entreprise collectait et stockait les données personnelles des usagers de l’appli qui permet de commander des taxis et des voitures avec chauffeur, sans donner plus de détails. Des compagnies publiques se seraient ensuite déclarées intéressées par un rachat de l’entreprise, ce que le groupe a démenti. Didi a alors reçu l’ordre de supprimer 25 de ses applications sur les plateformes en ligne et interdit de recruter de nouveaux clients.

Capter les valeurs technologiques

Depuis la suspension à la dernière minute de l’entrée à Wall Street de Ant, filiale de Alibaba et numéro un mondial des paiements en ligne, le pouvoir chinois pousse les géants chinois du numérique à vendre leurs actions sur le marché intérieur. L’objectif est de capter la valeur des industries technologique en redirigeant quatre décennies de croissance et d’épargne des Chinois vers les entreprises locales, plutôt que d’investir dans l’immobilier.

La nouvelle Bourse de Pékin lancée le mois dernier a pour ainsi but de soutenir les PME, tout en dissuadant la « tech » chinoise de se tourner vers les États-Unis. Une manière aussi de faire concurrence à la place financière de Hong Kong, où depuis février l’indice Hang Seng Tech a chuté de 50%. Avant d’y réaliser son transfert, Didi Chunxing devra régler son contentieux avec le régulateur concernant la sécurisation des données. Craignant un transfert des données sensibles aux États-Unis, les autorités chinoises envisageraient selon Bloomberg décidément très au fait du dossier, d'interdire à à l’ensemble des compagnies chinoises de s'introduire sur les marchés boursiers étrangers.

Didi, dont le logo en forme de gros « D » rouge retourné sur le ventre, est connu de tous les Chinois qui possèdent un smartphone, réalise près de 90% des commandes de voitures avec chauffeurs, et dispose donc d’une masse d’informations personnelles sur ses utilisateurs, des données considérées comme à risque par le régime.

