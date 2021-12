Les inégalités riches-pauvres ont augmenté depuis la pandémie, au plus fort en 110 ans

Les inégalités entre hauts et bas revenus ont explosé ces dernières années, atteignant leur plus fort depuis 110 ans, notamment dans les régions comme le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Amérique latine. Ici, des enfants cherchent dans les poubelles de Beyrouth, le 12 avril 2021. AP - Hassan Ammar

Les inégalités se creusent toujours plus dans le monde. Dans son rapport sur les inégalités mondiales codirigé par l’économiste français Thomas Piketty et publié mardi 7 décembre, le World Inequality Lab constate que les riches sont de plus en plus riches. Ils ont notamment profité de la pandémie.