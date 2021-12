Les promoteurs immobiliers chinois Evergrande et Kaisa ont fait défaut sur leurs emprunts, selon Fitch

Evergrande et Kaisa, deux géants de l'immobilier chinois ont fait défaut sur leurs emprunts. C'est ce qu'estime l'agence de notation financière Fitch. Les déboires d'Evergrande entraînent une crise de confiance auprès d'acheteurs potentiels,

Lundi dernier, Evergrande aurait dû s'acquitter d'un remboursement de plus de 73 millions d'euros. Il disposait d'un délai de grâce d'un mois, qui a pris fin mardi 7 décembre. En conséquence, l'agence abaisse encore d'un cran la note d'Evergrande, à l'avant-dernier niveau de sa notation.

Crise de confiance

Le groupe qui emploie 200 000 personnes et pèse indirectement pour près de 4 millions d'emplois en Chine, croûle sous une ardoise de 260 milliards d'euros. Ses déboires entraînent une crise de confiance.

Les ventes et les prix des biens immobiliers sont en repli depuis plusieurs mois. La mise en faillite d'Evergrande aurait des conséquences catastrophiques pour l'économie chinoise et sur le plan social. Mais pour l'heure, Pékin n'est pas prêt à mettre la main à la poche pour sauver le groupe.

Autre promoteur à la peine, Kaisa, aurait dû s'acquitter mardi d'un remboursement de 353 millions d'euros. Il ne l'a pas fait. Même sentence de la part de Fitch pour qui la firme a également fait défaut sur ce remboursement. Au moins une dizaine de promoteurs sont actuellement à la peine ou dans l'incapacité de rembourser des emprunts comme Sunshine 100 a manqué un versement de 170 millions de dollars (150,6 millions d'euros), ainsi que des intérêts.

Un quart du PIB chinois

L'immobilier et la construction pèsent plus du quart du PIB de la Chine et servent de locomotive à bien d'autres secteurs, comme l'acier ou l'ameublement.

