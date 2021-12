La Finlande achète 64 avions de combat F-35 américains au détriment de l'Europe de la défense

Le gouvernement finlandais a choisi l'avion furtif américain F-35 de Lockheed Martin pour remplacer sa flotte de chasseurs F-18 et prévoit d'en commander 64 exemplaires. Le gouvernement finlandais a précisé que la commande représentait un montant de 8,3 milliards d'euros. C'est l'un des plus gros contrats d'acquisition militaire signé par Helsinki.

Publicité Lire la suite

Ce nouveau succès à l'export du F-35 n'est pas vraiment une surprise. L'appel d'offres finlandais était taillé pour ouvrir les portes de la force aérienne finlandaise à l'appareil de l'Américain Lockeed Martin.

Depuis les années 1990, les pilotes finlandais sont déjà équipés d'appareils américains, des F-18 de Boeing, dont ils se disent très satisfaits et le partenariat avec les Américains est très étroit. Reste que ce choix se fait au détriment de l'Europe de la défense et des fabricants européens qui avaient participé à l'appel d'offre : le Rafale de Dassault, le Gripen du Suédois Saab et l'Eurofighter.

Un modèle choisi par d'autres Européens

« Le F-35 a répondu aux exigences en matière de préparation, de coopération industrielle et de coût », a déclaré le ministre de la Défense. La Finlande partage une frontière de plus de 1 300 km avec la Russie. Le pays prévoit de stationner la moitié des nouveaux appareils dans le nord en Laponie et l'autre moitié, dans l'est du pays, en Carélie.

Le F-35, l'avion furtif dit de cinquième génération, celle du combat connecté, a déjà été choisi par plusieurs pays européens dont la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas. Il volera en Finlande jusqu'à l'horizon 2060.

► À lire aussi : Les géants de l'armement vendent toujours plus

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne