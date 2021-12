France: le versement de «l’indemnité inflation» à 38 millions de Français commence ce lundi

«L’indemnité inflation» a été mise en place en premier lieu pour répondre à la forte augmentation des prix de l'essence (image d'illustration). AP - Bob Edme

En France, « l’indemnité inflation » de 100 euros, annoncée fin octobre et destinée à 38 millions de personnes, commence à être versée à ceux qui gagnent moins de 2 000 euros net mensuels. Les versements commencent avec les étudiants boursiers ce lundi et mardi, et s'étaleront jusqu'à fin février pour les retraités.