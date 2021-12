L'UE autorise le rachat de Suez par Veolia, mais sous conditions de cessions

Bruxelles a donné mardi 14 décembre son feu vert à la fusion des deux géants français de l'eau et des déchets, Veolia et Suez, dans une opération à 13 milliards d'euros qui créera un nouveau mastodonte du secteur. Cette bataille 100 % française a été l'objet de nombreuses tractations, pour déboucher ensuite sur un mariage forcé.

La bataille qui dure depuis des mois entre les deux rivaux se soldera par une opération à 13 milliards d'euros. En août 2020, Veolia a annoncé son intention d'acheter 29,9 % du capital de Suez à Engie, pour ensuite lancer une offre publique d'achat (OPA) sur le solde des actions de Suez, qui représentent les 70,1 % restants.

S'en est ensuivi une longue bataille entre les deux rivaux, avant que leurs conseils d'administration trouvent un accord en avril dernier, qui vient d'être validé par la Commission européenne. Cela va permettre la concrétisation de l'OPA de Veolia sur Suez dans les semaines à venir.

La Commission européenne a donc autorisé, mardi 14 décembre, la fusion de Veolia et Suez, les deux multinationales françaises spécialistes de l'eau et des déchets, mais sous conditions. Dans un communiqué, Bruxelles explique que pour obtenir son feu vert, Veolia a dû répondre à certaines exigences de la Commission. En avril 2020, Veolia s'était engagé à céder une grande partie des activités de Suez dans l'eau en France au fonds d'investissement Meridiam.

Un an plus tard, Veolia a annoncé céder d'autres secteurs. D'abord la quasi-intégralité des activités de Suez dans la gestion des déchets et des activités des filiales internationales. Puis celles de Veolia dans les services mobiles de l'eau dans l'espace économique européen. Ensuite celles de Veolia dans la gestion de l'eau industrielle en France et enfin une partie des activités des deux entreprises dans le traitement des déchets dangereux.

Veolia doit cesser 1 % de son chiffre d'affaires

L'un des rôles de la Commission est de veiller au bon fonctionnement de la concurrence dans l'Union européenne. Le feu vert de Bruxelles n'est valable que si Veolia respecte à la lettre ses engagements, qui selon la Commission écartent complètement tous risques vis-à-vis de la concurrence. Veolia a même consenti à faire des efforts supplémentaires en répondant à la Commission qui lui a demandé de nouvelles cessions, ce qui correspond à près de 1 % de son chiffre d'affaires, soit près de 300 millions d'euros.

En contrepartie de cette opération scellée au printemps dernier puis notifiée à Bruxelles le 22 octobre, Veolia va récupérer une grande part des activités de Suez à l'international, présent au Royaume-Uni, en Espagne, mais aussi en Amérique latine et aux États-Unis.

Syndicats rassurés ?

Veolia deviendra un mastodonte de la transition écologique. Ses activités hors de l'Hexagone représenteront 82 % de son chiffre d'affaires ­global. Avec cette nouvelle force de frappe, son chiffre d'affaires va passer de 26 milliards à 37 milliards d'euros et son nombre de salariés de 180 000 à 230 000. De quoi rassurer les syndicats qui au moment de l'annonce de la fusion redoutaient la suppression de près de 4 000 postes lors de ce rapprochement.

À côté de l'arrivée de ce champion mondial, le nouveau Suez sera plus petit. Réduit à 40 %, il continuera d'exister sur le marché de l'eau et des déchets en France, et comptera environ 40 000 salariés pour près de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Avec l'autorisation de Bruxelles, la plus importante, car la seule à pouvoir bloquer la fusion, Veolia a déjà décroché l'accord de 15 autorités de la concurrence sur les 18 saisies dans ce dossier. Reste encore l'autorisation des autorités du Royaume-Uni, du Chili et de l'Australie.

