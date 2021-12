Covid-19: «En Martinique, on avance avec une inquiétude mesurée pour la haute-saison»

Les images des blocages et des violences aux Antilles ont mis un coup d’arrêt aux réservations et c’est avec prudence que les professionnels abordent une haute-saison touristique qui devait rimer avec reprise. La remise en place de mesures de restrictions liées au Covid pourrait encore compliquer la donne. Notre invité est François Baltus-Languedoc, directeur du Comité martiniquais du tourisme.

RFI : Où en est l'activité du tourisme en Martinique après les deux semaines de blocages ?

François Baltus-Languedoc : Dès la fin du mois de novembre, on a noté une corrélation très claire entre les manifestations et les annulations. Mais dès que la situation s'est améliorée, on a vu une stagnation des annulations. Et aujourd'hui, la situation est revenue à la normale en Martinique où l'on peut circuler comme avant. Le 15 décembre, c'est le début de la saison pour nous. On était assez inquiets à la vue de toutes ces manifestations. Les images qui passaient sur les télévisions de notre émetteur principal, l'Hexagone, étaient assez violentes. Cependant, on se rend compte que nos visiteurs hexagonaux font la part des choses. Des manifestations, ils en ont connu aussi avec les gilets jaunes, et avec les grèves. Ils savent que c'est une conjoncture et un moment particulier et ils ont appris à être agiles et à s'adapter. On a certes 20% d'annulations sur l'hébergement, 25% sur les locations de voiture, 15 à 20% sur l'aérien. Tous n'ont donc pas annulé. Je pense que ça aurait pu être pire. La Martinique bénéficie d'un capital sympathie important. Depuis deux ans, on travaille énormément sur la notoriété de l'île. La destination reste rassurante parce que c'est la France. Même en période de Covid, on sait que si on y va en famille et qu'on a un petit pépin de santé, on va à l'hôpital et on sort sa carte vitale. On parle français et on consomme en euros. Les Antilles, et la Martinique en particulier, restent une valeur sûre.

Il y a aussi le contexte sanitaire qui pèse sur cette saison.

La présidente du Comité martiniquais du tourisme Bénédicte di Geronimo a demandé à la rentrée de rétablir les tests PCR et antigéniques et l'État l'a entendue. Désormais, [depuis le 29 novembre, ndlr], pour les personnes vaccinées, un test PCR est exigé 72h avant le départ, ou à défaut un test antigénique 48h avant. Pour les personnes non-vaccinées, le test PCR est obligatoire et vous devez justifier votre séjour par un motif impérieux et vous soumettre à sept jours d'isolement avant de réaliser un nouveau test PCR. C'est important, car ça protège la population. Cela dit, en France hexagonale, on a tout de même un taux de vaccination qui est très important. Tout le monde s'est habitué aux petits tests antigéniques et ce n'est plus du tout un frein. Cela rassure le visiteur et protège la population martiniquaise. Nous sommes quand même inquiets à cause de l'Omicron qui pointe son nez. Dans l’Hexagone, on est en plein dans la cinquième vague. Les contaminations augmentent en Martinique. On est dans une phase d'observation, car on ne mesure pas encore les conséquences. J'étais au Salon nautique de Paris où nous avons un stand. Nous avons beaucoup de demandes auprès des loueurs de bateaux et de voiliers. En fin d'année, on a également beaucoup d'affinitaires qui reviennent au pays, ces Martiniquais qui vivent dans l'Hexagone et rentrent pour les Fêtes. On est donc dans une inquiétude mesurée, et on espère que cette cinquième vague sera une vaguelette comme pour la quatrième vague qui -du moins dans l'Hexagone- a été moins grave que prévu. Et qu'on pourra avancer dans cette saison qui se termine en avril.

Votre plus grosse crainte, c'est le reconfinement ?

C'est vrai qu'aujourd'hui en Martinique, nous avons un couvre-feu à 20h [instauré en réponse aux violences, il a été prolongé pour contrer le Covid-19, ndlr]. Ce serait une catastrophe d'être reconfiné à la veille des fêtes de fin d'année. J'espère qu'en Martinique, cette cinquième vague pourra être gérée au mieux pour que l'hôpital ne soit pas engorgé. C'est le nœud du problème. La quatrième vague qu'on a connue a été très dure en Martinique. Les familles ont beaucoup souffert. Mais si on arrive à gérer au mieux, même avec un couvre-feu à 20h, on peut passer d'excellentes vacances en Martinique. On peut louer une villa ou un appartement, louer une voiture et aller faire ses courses. Dans le Nord, on va à la rivière, dans le Sud à la plage. Mais le patrimoine est incroyablement plus large avec un patrimoine architectural très bien entretenu, et aussi une grande concentration de musées.

Quel est l'état d'esprit des professionnels alors que les crises s'enchaînent depuis deux ans ?

C'est vrai que depuis deux ans, une crise en chasse une autre. On confine, on déconfine. On oscille entre les couvre-feux et leur levée. Ce manque de vision affecte tous les professionnels, et en particulier ceux du tourisme. C'est compliqué pour les tour-opérateurs par exemple, qui lancent une campagne puis l'interrompent parce qu'il y a une poussée de Covid ou un couvre-feu qui est instauré. Aussi bien pour les TO qui vendent la destination Martinique que pour les professionnels qui sont sur place, c'est compliqué. Le manque de vision pour l'emploi et pour se projeter dans une stratégie, c'est vraiment complexe. Je ne dirais pas qu'on s'habitue à tout mais on apprend à s'adapter. Au Comité martiniquais du tourisme, on a appris à être agile et à avoir un plan A, B, C. C'est la seule façon de pouvoir avancer aujourd'hui. Mais ce manque de visibilité est vraiment un gros problème pour le secteur touristique aux Antilles. Les aides de l'État et de la collectivité ont été primordiales. Elles ont permis de maintenir une activité, de payer les charges fixes et préserver les emplois grâce au chômage partiel. Mais les aides, ce n'est pas du chiffre d'affaires. Et ça commence à être long. Et émotionnellement, il faut le dire aussi, on commence vraiment à être fatigués de cette éternelle crise. Par conséquent, on n'est quand même pas serein pour 2022. On croise les doigts et on espère qu'on pourra maîtriser au mieux cette crise sanitaire et qu'on pourra se dire en 2022, qu'elle est définitivement derrière nous.

