La compagnie australienne Qantas Airways choisit le constructeur européen Airbus

Le contrat entre Qantas et Airbus devrait être finalisé « d'ici la fin 2022 » pour des livraisons prévues à partir de 2024.

La compagnie australienne Qantas Airways a annoncé avoir choisi Airbus comme fournisseur privilégié pour le renouvellement de sa flotte domestique, au détriment de Boeing. Une commande géante qui marque un revers important pour l'avionneur américain dont la présence chez Qantas va diminuer fortement.

La commande porte sur le remplacement de la centaine de Boeing 737 et 717 utilisés par Qantas pour ses vols intérieurs. La compagnie australienne annonce s'être engagée à acheter 40 Airbus dont 20 A321XLR et 20 A220 et avoir des options d'achat pour 94 appareils supplémentaires, soit un total potentiel de 134 Airbus.

Il faut désormais attendre le mois de juin 2022, date à laquelle le conseil d'administration doit donner son approbation. Si toutes les options sont validées, ce sera la plus grosse commande de l'histoire de Qantas. Cette annonce intervient trois mois après le revirement de l'Australie dans l'affaire des sous-marins. Canberra avait rompu le contrat d'achat de sous-marins avec la France, au profit de sous-marins américains.

Cette fois-ci la déconvenue est pour l'américain Boeing, partenaire de longue date de Qantas. La perte de ce contrat est un coup dur pour son 737 Max. Après avoir été cloué au sol des mois, puis récemment autorisé à voler de nouveau, Boeing tentait de relancer les ventes de son appareil. Mais en retenant Airbus, Qantas fait perdre à Boeing des parts de marché sur les avions à fuselage étroit, au profit d'Airbus.

