Une juge invalide le plan de faillite du laboratoire Purdue, au cœur de la crise des opiacés

Revirement judiciaire autour du plan de faillite de Purdue. Le plan de faillite de ce laboratoire accusé d'avoir contribué à la crise des opiacés aux États-Unis avait été entériné en septembre dernier. Il prévoyait une certaine immunité pour ses propriétaires. Or, une juge estime désormais que le tribunal des faillites n'avait pas autorité pour empêcher de futures poursuites au civil contre les propriétaires.

En cessation de paiement depuis septembre 2019, Purdue avait proposé un plan de faillite pour solder l'avalanche de litiges à son encontre et accepté de plaider coupable. Beaucoup reprochent en effet à Purdue d'avoir promu son anti-douleur Oxycontin, tout en le sachant très addictif.

Le texte prévoyait notamment le versement de quatre milliards et demi de dollars en échange d'une certaine immunité pour la famille Sackler, les propriétaires de Purdue.

Ce plan avait reçu le soutien d'une écrasante majorité des créanciers de la société et de plus de 40 États américains.

Vers un appel de Purdue

Mais plusieurs parties, dont un représentant du ministère de la Justice et neuf États avaient fait appel. Elles soulignaient que l'accord ne permettait pas aux victimes de porter plainte et ont donc obtenu gain de cause.

La juge Colleen McMahon qui vient d'invalider l'immunité reconnaît que cela « conduira presque certainement à l'annulation d'un plan soigneusement élaboré » qui contient des éléments positifs. Il prévoyait, par exemple, des fonds pour des programmes de lutte contre la dépendance aux opiacés.

Le président du conseil d'administration de Purdue assure que cela va retarder, voire mettre fin, à certains financements. L'entreprise a l'intention de faire appel.

