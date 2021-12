UE: Macron et Draghi appellent à assouplir les règles de Maastricht

Le président français Emmanuel Macron et son homologue italien Mario Draghi à Rome, le 26 novembre 2021. AP - Domenico Stinellis

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Emmanuel Macron et Mario Draghi dans une tribune conjointe publiée par le Financial Times appellent à réformer les règles de Maastricht afin de créer un nouveau modèle de croissance européenne. Le président français et le Premier ministre italien demandent plus de liberté sur les dépenses pour soutenir les investissements.