France: au lendemain de Noël, la revente des cadeaux a déjà commencé

Les cadeaux déposés au pied du sapin se retrouvent parfois très vite sur les sites de revente en ligne. Une coutume particulièrement courante en France. Six millions et demi de Français prévoient de revendre leurs cadeaux de fin d'année. La tendance est en nette augmentation par rapport aux années précédentes.

Publicité Lire la suite

À peine déballés certains cadeaux sont déjà revendus. En France, on s'attend à trois millions de nouvelles annonces en une semaine sur les site de reventes. Une augmentation de 50% par rapport à l'année dernière.

Pour Sarah Tayeb, directrice des ventes chez la plateforme de commerce en ligne Ebay France, la tendance est évidente : « il y a évidemment le boom de la seconde main et du cadeau d'occasion, analyse-t-elle. il n'y a plus vraiment de tabou à la revente des cadeaux, donc chaque année c'est une tendance et un nombre d'annonces qui s'amplifient. »

► À lire aussi : France: le manque de semi-conducteurs entraine une pénurie de consoles et d'appareils photos

Ce sont souvent les cadeaux doublons que l'on retrouve le plus, les meilleures ventes de CD, DVD ou livres. C'est le cas du prix Goncourt de cette année de Mohamed MBougar Sarr.

« Là on attend La plus secrète mémoire des hommes, on attend le CD d'Adèle qui va remonter dans le top et le CD d'Angèle... », cite Sarah Tayeb parmi les cadeaux les plus revendus. C'est une habitude très française explique-t-elle.

« Dans les autres pays, les étrennes sont un peu en décalé, je pense à l'Espagne et l'Italie, pour la fête des Rois on reçoit des étrennes, de l'argent pour s'acheter des cadeaux, et on n'observe pas le même phénomène de revente de cadeaux dès le 25 au matin. »

Cette année, selon les estimations dans l'hexagone, 381 millions d'euros ont été dépensés en cadeaux non désirés.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne