Monaco enregistre les prix de l'immobilier les plus élevés au monde

La cité-État de Monaco enregistre les prix les plus élevés au monde en matière d'immobilier.

Les prix de l'immobilier monégasque sont démentiels. Un appartement trois pièces de 95 mètres carrés coûte près de 5 millions d'euros. Un autre au bord de l'eau, de 58 mètres carrés ? 2 300 000 euros.

Le marché de l'immobilier à Monaco enregistre les prix les plus élevés au monde. Ils dépassent même ceux de Hong Kong, où l'immobilier stagne après une décennie de hausse constante.

À Monaco, il y a très peu de choix, alors les acheteurs étrangers se livrent une féroce concurrence pour acquérir un bien.

La petite ville-État a des atouts pour les super riches. Un cadre de rêve au bord de la mer Méditerranée. Et surtout, un statut fiscal avantageux.

Les personnes physiques qui ont leur domicile sur ce territoire ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

Monaco est donc un repaire pour les grosses fortunes et la principauté a décidé de s’étendre un peu plus sur les eaux. Un programme de construction d'immeubles et de villas sortira de terre d'ici la fin 2024. Il permettra aux promoteurs de gagner six hectares de foncier sur la mer Méditerranée.

