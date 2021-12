Espagne: le budget 2022 garantit la stabilité au gouvernement de Pedro Sanchez

C'est un budget record pour 2022 qui a été adopté ce mardi 28 décembre par le Parlement espagnol. Il prévoit un niveau de dépenses inédit avec 240 milliards d'euros, financées à hauteur de 26,3 milliards par le méga-plan de relance européen.

Le budget voté par les députés espagnols comprend plusieurs mesures emblématiques, notamment la revalorisation des retraites et des salaires des fonctionnaires, qui augmenteront de 2% au 1er janvier. Les jeunes de 18 à 35 ans disposant de faibles revenus se verront accordés une aide mensuelle de 250 euros par mois pour les aider à payer leur loyer. Par ailleurs, un chèque culturel de 400 euros sera attribué aux jeunes adultes de 18 ans.

Pour obtenir l'appui des partis indépendantistes, le gouvernement a accepté plusieurs contreparties, dont une mesure obligeant les plateformes audiovisuelles à assurer au moins 6% de leur production en langues régionales (catalan, basque ou galicien). Les socialistes ont par ailleurs accepté d'introduire un encadrement des loyers pour les grands propriétaires dans certaines zones afin de satisfaire le parti de gauche radicale Podemos.

L'approbation de ce budget garantit au gouvernement du socialiste Pedro Sanchez, minoritaire au Congrès, de rester en place jusqu'à la fin de la législature, en 2023.

Inflation accélérée et chute du PIB

Financé à hauteur de 26,3 milliards par le méga-plan de relance européen, dont Madrid est l'un des principaux bénéficiaires, ce budget devrait aider l'Espagne à consolider son redressement économique. L'inflation a en effet de nouveau accéléré en novembre dernier pour atteindre les 5,6% sur un an. De plus, la reprise du tourisme dont dépendent 13% des emplois dans le pays est plus lente que prévu.

L'économie espagnole est l'une des plus touchées par la pandémie de Covid-19, avec une chute de son Produit Intérieur Brut (PIB) de 10,8% en 2020. Le pays ne devrait pas retrouver sa situation économique d'avant-crise avant 2023, estime la Commission européenne.

