Le Royaume-Uni pourrait connaître une hausse «catastrophique» du coût de la vie en 2022

Les Britanniques seront fortement impactés l'an prochain par la hausse des prix de l'énergie et des taxes. C'est ce qui ressort d'une étude menée par le centre de réflexion Resolution Foundation qui annonce, ni plus ni moins, une « catastrophe » sur le coût de la vie.

L'étude n'y va pas par quatre chemins : 2022 sera pour les Britanniques l'année où la crise post-Covid se fera le plus ressentir et c'est au printemps que cela s'annonce particulièrement difficile. Les prix vont continuer à augmenter, notamment ceux de l'énergie. L'inflation est annoncée à 6% au mois d'avril, son taux le plus haut depuis 1992.

Les taxes, elles aussi, augmenteront simultanément : hausse de la taxe d'habitation, du taux de TVA pour l'accueil et l'hébergement. Les taux d'imposition des dividendes devraient également être relevés.

Ces effets combinés auront des répercussions financières de l'ordre de 1 200 livres par foyer et par an. Les salaires, eux, continueront de stagner, ils devraient garder leur niveau actuel jusqu'à la fin de l'année prochaine.

Le gouvernement devra compenser

Cette situation affectera particulièrement les familles à faibles revenus, les plus impactées par la flambée des factures de l'énergie. Pour compenser ce que l'étude n'hésite pas à appeler une véritable « catastrophe » sur le coût de la vie des Britanniques, Resolution Foundation estime que le gouvernement n'aura pas d'autre choix que d'agir en compensant par des baisses de taxes et une baisse du plafond des prix de l'énergie.

